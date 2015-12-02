Боевики никак не угомонятся: обстреливали силы АТО на двух направлениях

В зоне АТО на Донбассе боевики нарушали "режим тишины", обстреливая позиции силовиков на Донецком и Артемовском направлениях.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что атаки террористов произошли, начиная с 18 часов 1 декабря и до утра следующего дня.

"Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг вел огонь в направлении Березового, Новгородского, Опытного, Песков и Марьинки", — отметили силовики.

Кроме того, наемники из гранатометов атаковали Луганское и Зайцево. "Пять раз захватчики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Широкино, Новгородское и Гранитное", — подчеркнули в штабе.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Видео: Військове телебачення України