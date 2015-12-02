Под Марьинкой распоясались снайперы боевиков, а под Опытным бьют гранатометы

В районе Марьинки — райцентра, с запада примыкающего к Донецку, зафиксирована активность сразу несколько групп снайперов.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в районе Опытного (поселка в нескольких километрах от донецкого аэропорта) обстрелы осуществлялись из штатного вооружения нескольких БМП-2.

Активность пехотных групп боевиков, в т.ч. при поддержке бронетехники, фиксируется в районе Авдеевки (с использованием минометов), Опытное (т.ж. со стороны ДАП и Спартака применялись АГС-17 и СПГ-9), Пески (из гранатомётов и ЗУ-23-2), Марьинка, Сизое, Широкино, Гранитное, Лозовое, Красногоровка (особенно активные обстрелы – в т.ч. из миномётов и штатного вооружения бронемашин), в районе Новгородского и Новотроицкого, на Светлодарском плацдарме (Луганское, обстрел из гранатомётов), Трехизбенка, Счастье, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, неделей ранее в Марьинке сотрудники СБУ совместно с полицией задержали информатора боевиков ДНР.