Генсек НАТО обвинил Россию: не вывела войска с Донбасса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Российская Федерация не вывела с востока Украины свои войска и оборудование.

Об этом он сообщил в Брюсселе (Бельгия) перед началом заседания Комиссии Украина-Альянс на уровне министров иностранных дел, пишет Укринформ.

В то же время политик подчеркнул, что в имплементации Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе достигнут определенный прогресс.

"Но ситуация все же остается хрупкой. Россия не вывела свои войска и оборудование", — отметил Столтенберг, добавив, что "незаконные сепаратистские группы все еще не разоружены".

"Украина все еще не имеет полного контроля над своими границами", — цитируют журналисты слова генсека военно-политического блока.

Напомним, ранее глава МИД Украины — Павел Климкин — выразил мнение, что агрессия Российской Федерации в отношении украинского государства не находится на финишной прямой.