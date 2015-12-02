В НАТО заявили: маловероятно выполнить Минские соглашения до конца года

НАТО сомневается в выполнении всех условий минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе до конца 2015 года.

Об этом заявил главнокомандующий силами НАТО в Европе Филип Бридлав, сообщает РБК-Украина со ссылкой Reuters.

"Очень маловероятно, что мы сможем получить все, что нам нужно по Минску (минским соглашениям, — ред.) до конца года", — сказал Бридлав, отметив, что Россия до сих под поддерживает сепаратистов в Восточной Украине.

По его словам, Россия полностью контролирует происходящее на линии соприкосновения в зоне проведения антитеррористической операции (АТО).

"Мы видели несколько конвоев на Донбассе, они все были помечены как гуманитарная помощь. Мы все знаем, что это не так", — добавил он.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Российская Федерация не вывела с востока Украины свои войска и оборудование.