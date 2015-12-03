Голосеевский райсуд продолжил рассмотрение дела против российских ГРУшников

Сегодня, 3 декабря, Голосеевский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела против российских военнослужащих Евгения Ерофеева и Александра Александрова.

Об этом сказал председательствующий в коллегии судья Николай Дидык, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинские новости.

На заседание не прибыли 2 из 3 потерпевших. "Суд постановил судебное заседание проводить без потерпевших", — сказал судья Дидык. После этого суд начал изучать материалы последнего, 6-го тома уголовного дела.

Напомним, дело пленных российских ГРУшников: Ерофеева и Александрова обвиняют в терроризме.

16 мая военнослужащие ГРУ ГШ РФ Александр Александров и Евгений Ерофеев были задержаны украинскими воинами возле Счастья. 20 мая им было объявлено подозрение в участии в террористической деятельности в составе т. н. "ЛНР". 22 мая Шевченковский районный суд Киева арестовал на 2 месяца сержанта Александра Александрова и капитана Евгения Ерофеева.В разговоре с наблюдателями СММ ОБСЕ российские спецназовцы признались, что ранее уже бывали с заданиями на востоке Украины по поручению военного руководства РФ.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что ведомство рассчитывает на освобождение задержанных в Украине российских граждан, отметив, что задержанные Ерофеев и Александров являются "бывшими" российскими военными. В свою очередь пресс-секретарь Путина Песков потребовал освободить российских военнослужащих.