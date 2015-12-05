Порошенко доволен успехами армии и назвал опасные направления, которые прикрывают ВСУ

Украинская армия освободила большую часть Донбасса и надежно держит оборону Украины. А также наша группировка войск прикрывает все потенциально опасные оперативные направления со стороны России, в том числе со стороны Крыма и Приднестровья.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Центральном доме офицеров Вооруженных Сил Украины по случаю 24-й годовщины Вооруженных Сил Украины, пишет УНИАН

"Украинская армия с честью прошла горнило невероятных испытаний, она укрепилась, приобрела бесценный боевой опыт и уверенность в своих силах и действиях", — отметил он.

"Самое главное — она (армия — ред.) сломала захватнические планы вооруженного до зубов врага, освободила большую часть Донбасса и надежно держит оборону Украины", — добавил Порошенко.

Глава государства также отметил, что группировка войск Украины прикрывает все потенциально опасные оперативные направления со стороны России, в том числе со стороны Крыма и Приднестровья.

"Мы увеличили реальную, а не бумажную численность ВСУ, создали группировки войск, обеспечивающие прикрытие всех потенциально опасных оперативных направлений, в том числе и со стороны временно оккупированного Крыма и непризнанного Приднестровья", — подчеркнул он.

Напомним, Порошенко подписал Закон, которым разрешил иностранцам служить в армии: украинцев будут призывать меньше