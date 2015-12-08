У Порошенко спрогнозировали: возможная отставка Яценюка будет зависеть от визита Байдена

Премьер-министр Арсений Яценюк, скорее всего, останется на своем посту, несмотря на громкие коррупционные обвинения в его адрес со стороны главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили.

Такой прогноз дал источник в Администрации Президента Петра Порошенко в комментарии "Апострофу".

По словам собеседника издания, дальнейшее премьерство Яценюка будет обсуждаться во время визита в Украину вице-президента США Джозефа Байдена 7-8 декабря.

"Дальнейшая модель функционирования Кабмина будет определена с помощью наших американских друзей. Вопрос премьер-министра будет поднят, но не думаю, что разговор зайдет о конкретных фамилиях (кандидатов, — ред.) на министерские должности, а тем более, о заместителях министров. Другое дело — вопрос фигур, которые могут или не могут быть в окружении правительства. Может прозвучать намек на то, что некоторые лица должны исчезнуть с политической карты Украины", — считает источник.

По его мнению, Яценюк останется в премьерском кресле, но ему могут порекомендовать дистанцироваться от тех своих соратников, которые подозреваются в лоббизме собственного бизнеса или интересов ФПГ.

Первые шаги в этом направлении премьер уже сделал, отметил источник.