Волонтер об атаке и потерях боевиков под Горловкой: командир послал "ватноголовых" на убой

Причиной активизации боевиков и атак на позиции сил АТО под Горловкой стало их желание получить зарплату и нежелание командования выплачивать жалование.

Об этом известный волонтер и блогер Денис Пятигорец пишет на своей странице в Facebook.

"Из жизни "дырявых" (боевиков ДНР — Ред.). Горячие головы великого алко-войска решили снова пойти в атаку (видимо, командиру не хотелось давать им зарплату за месяц, а лучший способ безболезненно положить ее на карман — это послать "ватноголовых" на убой). Под Майорском (поселок на северной окраине Горловки, контролируемый силами АТО — Ред.) "дырявые" как всегда нарвались на хорошую обратку. Забившие на режим тишины бойцы ВСУ системно ухудшили демографию в ДНР. У дырявых минимум 20 "200-х" и столько же раненых. У ВСУ — без потерь. Нет, ну пришлось, конечно, объяснительную писать, почему огонь открыли, а так все нормуль", — шутит волонтер.

"Но не все "дырявые" одинаково тупые. Есть особая порода, которая не спешит пойти на удобрение, а думает, как срубить денег без угрозы для жизни. Самый простой способ — отжать машину у местной милиции и продать ее в РФ. Чем, собственно, горловская алкашня и занялась. Милиция по привычке сдалась без боя. У дырявых теперь будет лишние 500 баксов на раскумариться", — добавил Пятигорец.

Ранее "Главред" сообщал, что несколько раз боевики атаковали позиции сил АТО под Горловкой, понесли большие потери убитыми и ранеными, после чего отступили.