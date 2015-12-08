Байден пообещал: США будут стоять вместе с Украиной против агрессии России

Штаты никогда не признают попытки РФ аннексировать Крым, отметил вице-президент страны.
Вице-президент США Джозеф Байден заявил, что его государство продолжит помогать Украине противостоять агрессии Российской Федерации.
Об этом он сообщил во время выступления с трибуны Верховной Рады, пишет УНИАН.
В то же время политик подчеркнул, что Штаты "не признают и никогда не признают попытки России аннексировать Крым".
"Соединенные Штаты Америки продолжат стоять вместе с Украиной против российской агрессии. Мы оказываем поддержку в обучении и помощи силам безопасности", — отметил вице-президент.
Напомним, ранее Джозеф Байден заявил, что правительство США рассматривает возможность выделения 300 млн долларов на проекты безопасности, которые могут быть реализованы в Украине.