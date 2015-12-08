Байден пообещал: США будут стоять вместе с Украиной против агрессии России

Вице-президент США Джозеф Байден заявил, что его государство продолжит помогать Украине противостоять агрессии Российской Федерации.

Об этом он сообщил во время выступления с трибуны Верховной Рады, пишет УНИАН.

В то же время политик подчеркнул, что Штаты "не признают и никогда не признают попытки России аннексировать Крым".

"Соединенные Штаты Америки продолжат стоять вместе с Украиной против российской агрессии. Мы оказываем поддержку в обучении и помощи силам безопасности", — отметил вице-президент.

Напомним, ранее Джозеф Байден заявил, что правительство США рассматривает возможность выделения 300 млн долларов на проекты безопасности, которые могут быть реализованы в Украине.