Байден обвинил Россию: руководит сепаратистами в Украине

Вице-президент США Джозеф Байден заявил, что на территории Украины сепаратисты организованы Российской Федерации, которая ими и управляет.

Об этом он сообщил во время выступления с трибуны Верховной Рады, пишет Укринформ.

В то же время политик подчеркнул, что российское государство продолжает перебрасывать на восток нашей страны своих военных.

"Все народы должны иметь право на собственный суверенитет. Все, на этом точка! В XXI веке страны не могут, и мы не можем им позволить, перекраивать границы силой. В этом и есть основные правила", — отметил Байден.

По его словам, РФ "нарушила эти правила и продолжает нарушать их". "И сегодня Россия оккупировала независимую украинскую территорию… И когда Россия продолжает перебрасывать свои войска, своих бандитов, наемников, ракеты — все это наполняет Донбасс...", — добавил он.

Напомним, ранее Джозеф Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжит помогать Украине противостоять агрессии Российской Федерации. Ознакомиться с мнением вице-президента страны можно здесь.