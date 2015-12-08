Обозреватель назвал самый важный момент для Украины в выступлении Байдена

Сильнейшее выступление Лидера Свободного Мира.

Так прокомментировал обозреватель Олег Пономарь в Facebook выступление вице-президент США Джозефа Байдена в Верховной Раде Украины.

"Украина прошла большой путь за два года, чтобы стать частью этого Мира тоже. Но еще большая часть этого пути впереди.

Момент исторический и я уверен, что нашим народным избранникам каждое слово Джозефа попало в душу и сердце.

"Пусть Бог бережет наши войска" — так Байден закончил выступление и это не оговорка. Подумайте все об этом", — пишет Пономарь.

Напомним, ранее Джозеф Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжит помогать Украине противостоять агрессии Российской Федерации.

Байден также заявил, что на территории Украины сепаратисты организованы Россией, которая ими и управляет. Ознакомиться с мнением политика можно здесь.