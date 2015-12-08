Помощнику Путина Суркову запретили въезд в Украину: опубликован документ

Служба безопасности Украины (СБУ) еще в марте 2014 года запретила въезд в страну помощнику президента России Владимира Путина Владиславу Суркову, которого подозревали в причастности к трагическим событиям во время Евромайдана.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос "Апострофа".

"Службой безопасности Украины за действия, которые были направлены на подрыв территориальной целостности и неприкосновенности Украины, с 6 марта 2014 года запрещен въезд в нашу страну помощнику президента РФ Суркову Владиславу Юрьевичу", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее главарь ДНР Александр Захарченко заявил, что бывший "куратор" Кремля по Донбассу, помощник президента РФ Владимира Путина — Владислав Сурков — помогал боевикам с самого начала вооруженного конфликта на востоке Украины.