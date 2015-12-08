Украина и Запад имеют расхождения по ситуации на Донбассе — СМИ

У Запада и Украины есть расхождения в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе, что выяснилось, в частности, во время визита американского вице-президента Джозефа Байдена в Киев.

Об этом рассказал источник в "Блоке Петра Порошенко" Апострофу.

"Наша концепция урегулирования — сначала контроль над границей (с Россией, — ред.), а потом выборы. Американская сторона и европейцы же настаивают на проведении выборов прежде всего. Под такой вариант, даже с учетом позиции Вашингтона, вряд ли найдется даже 226 голосов депутатов", — пояснил он.

Вместе с тем, бывший вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Олег Рыбачук, который накануне присутствовал на встрече Байдена с представителями гражданского общества, пояснил позицию США насчет выполнения Минских соглашений.

"Они (американцы) видят и прекрасно понимают риски для украинской стороны, которые заложены в Минских соглашениях. Но соглашение подписано. Они говорят, что им было сложно создать коалицию, которая приняла решение о санкциях в отношении России. Есть европейские партнеры, которые говорят, что Украина — страна, не способная выполнять взятые на себя обязательства. А там стоит подпись нашего президента.

Очень важно, чтобы Украина выполнила все, что там написано. Зачем? Байден заверил, что если Россия будет имитировать выполнение соглашений, то будет идти речь о серьезном ужесточении санкций. Но это можно будет делать только тогда, когда вы выполните свою часть. Иначе есть европейские партнеры, которые только и ждут, как бы соскочить... Они помнят, что Путин говорил о failed state", — отметил Рыбачук.

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