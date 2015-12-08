Порошенко о главных мессиджах Байдена: украинский народ и мир ждут реформ

8 декабря 2015, 22:44

Президент отметил, что все реформы должны продемонстрировать, что Украина должна быть победителем.

Порошенко на заседании Нацсовета реформ

Мир верит в Украину и ждет успехов от Украины.

Такими словами Президент Украины Петр Порошенко поделился своими впечатлениями от выступления в парламенте вице-президента США Джозефа Байдена, открывая на 16-м заседании Национального совета реформ обсуждения налоговой реформы.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Это был не только внешне адресованный месседж о мощной поддержке нашим стратегическим партнером Украины в очень тяжелой ситуации. Это был не только месседж по поддержке Минских договоренностей и обязательности выполнения каждого их пункта не только Российской Федерацией, за невыполнение которых наши стратегические партнеры США вместе с Европейским Союзом упорно работают над продолжением санкций против агрессора. Но и месседж о необходимости имплементации всех пунктов Минских соглашений Украины. Мне очень важно, чтобы это услышали и народные депутаты, и общественность.

 Это был месседж о необходимости борьбы с коррупцией, и она должна заключаться не только в создании институциональных структур, а в том, чего ждет он нас украинский народ и ждет весь мир — результативности, и я бы очень хотел, чтобы это услышали все, кого это касается", — подчеркнул Порошенко.

Также, по словам главы государства, это был месседж о необходимости проведения конституционных реформ относительно судебной ветви власти, децентрализации, дерегулирования, шагов по улучшению инвестиционного климата, очень важной реформы здравоохранения. Президент отметил, что все эти реформы продемонстрируют, что Украина должна быть победителем.

"Мы должны быть страной, которая в этих условиях очень жесткого кризиса продемонстрирует положительные изменения", — заявил президент.

Глава государства отметил, что это было очень важное выступление. "Я очень хотел бы, чтобы все, в том числе народные депутаты, послушав речь, не пошли из этого зала, а, наоборот, проголосовали ратификацию соглашения со Всемирным банком, которая дает нам возможность получить соответствующие средства для финансирования реформ, проголосовали законы, которыми мы должны доказать выполнение всех наших обязательств по безвизовому режиму с ЕС", — сказал глава государства.

При этом он отметил, что последние его встречи с руководством Евросоюза, последние встречи премьер-министра показали — мы можем констатировать значительный прогресс в выполнении плана действий по безвизовому режиму в отношении Украины, хотя и многие в это не верили. "Победить мы сможем только тогда, когда мы будем оптимистами, и будем верить в победу", — заявил Порошенко.

Глава государства выразил уверенность в том, что сегодня, по итогам Нацсовета реформ, будет найден компромисс в вопросе налоговой реформы.

"Должна быть дискуссия. Мы должны находить аргументы и отстаивать собственную точку зрения. Но мы должны найти мужество и мудрость выступить единой командой для того, чтобы новые изменения в законодательство в части налоговой реформы были не только направлены на обеспечение прозрачности, повышение доверия, борьбу с коррупцией, но и обеспечение финансирования расходов государственного бюджета, в первую очередь — обеспечение оборонного бюджета, который позволит нам остановить агрессора и дофинансировать Вооруженные Силы Украины и другие силовые подразделения, обеспечивающие национальную безопасность нашего государства", — сказал Президент.

Напомним,  бывший вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Олег Рыбачук, который накануне присутствовал на встрече Байдена заявил, что для Запада очень важно, чтобы Украина выполнила все, что написано в Минских соглашениях. Байден заверил, что если Россия будет имитировать выполнение соглашений, то будет идти речь о серьезном ужесточении санкций. Но это можно будет делать только тогда, когда вы выполните свою часть.

 

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