Западные СМИ узнали, когда Украина получит безвизовый режим с ЕС

Власти Евросоюза с середины 2016 года разрешат гражданам Украины и Грузии въезжать на территорию объединения государств без виз.

Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на данные осведомленных дипломатических кругов в Брюсселе (Бельгия), пишет Deutsche Welle.

Издание уточнило, что 15 декабря Еврокомиссия должна представить отчет, в котором будет положительно оценен ход выполнения странами условий для отмены соответствующих документов.

"Такая оценка европейского ведомства станет предпосылкой для согласия стран-членов ЕС на отмену виз для граждан Грузии и Украины", — приводят журналисты данные своих собеседников.

Напомним, ранее премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что украинское государство выполнило все обязательства для введения безвизового режима с ЕС и ожидает положительного отчета Еврокомиссии.