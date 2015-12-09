Неудачная разведка боем: под Горловкой силы АТО огнем гранатометов разогнали банду боевиков

Вчера, 8 декабря, пророссийские боевики попытались атаковать позиции сил АТО севернее Горловки, однако получили жесткий ответ.

Об этом нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице Facebook.

По данным военного эксперта, в районе р. Жованка — Зайцево тактическая группа боевиков провела разведку боем (пытаясь "прощупать" передовые позиции сил АТО в ходе боестолкновения).

Данная группа террористов попыталась с фланга приблизиться к опорному пункту украинских войск, при этом боевики преждевременно открыли огонь. В результате ответного огня из пулемётов и АГС-17 группа была рассеяна и отошла на исходные позиции.

В районе Луганского и Рассадки позиции сил АТО были обстреляны со стороны Санжаровки из вооружения двух БМП-2 и пары 82-мм миномётов.

У Новгородского и Старогнатовки позиции сил АТО обстреляны из установки ЗУ-23-2, также зафиксировано несколько выстрелов из СПГ-9.

В районе Трёхизбёнки и Станицы Луганской — по позициям сил АТО велся прицельный огонь из АГС-17 и 2-х 82-мм миномётов. С высоты 195.3 вёлся неприцельный огонь в сторону позиций сил АТО из крупнокалиберных пулемётов.

А под Широкино боевики открывали огонь из стрелкового оружия, также противником применялись 82-мм минометы, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что боевики пытались атаковать позиции сил АТО под Песками, однако были жестко накрыты пулеметами нашего боевого охранения и отбиты.