Нардеп назвал заявления Саакашвили частью информвойны перед отчетом Кабмина

С приближением 11 декабря набирает обороты информационная кампания по дискредитации правительства и представителей "Народного фронта". К российской пропагандистской машине, которая давно работает против Украины и украинской власти, присоединились местные популисты, которые своими действиями умышленно или бессознательно подыгрывают агрессору — расшатывая ситуацию в государстве.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба народного депутата Андрея Иванчука.

"Заявления Михеила Саакашвили в мой адрес являются клеветой и составляющей информационной войны. Его обвинения в моем отношении к "Укрспирту" являются абсурдными. И ему надо ознакомиться с матчастью. Руководитель "Укрспирта" Роман Иванюк связан с Игорем Мазепой, с которым они вместе работали в компании Concord Capital. А на эту должность его рекомендовал глава АП Борис Ложкин, о чем говорил в одном из своих интервью", — подчеркнул нардеп.

По его словам, безответственные действия Саакашвили наносят вред не только делу борьбы с коррупцией, но и лично Президенту, который назначил его на должность. "Ситуация все больше напоминает события 2005-2006 годов, когда распри Ющенко и Тимошенко погубили достижения Оранжевой революции. После этого, как известно, состоялся роковой реванш российских марионеток из Партии регионов. А действующий Президент Петр Порошенко стал тогда жертвой вымышленных обвинений. Создается впечатление, что действия Саакашвили вызваны беспомощностью в проведении реформ в регионе, о чем уже говорят даже представители президентской команды", — заметил Иванчук.

"Господин Саакашвили, если у вас есть факты, документы и подтверждение ваших слов, прошу их обнародовать. Не стоит брать на себя роль судьи и прокурора в одном лице. Обратитесь в правоохранительные органы", — резюмировал он.