Порошенко должен прокомментировать выходку своего депутата — политолог

Провокация в зале Верховной Рады во время отчета премьер-министра Арсения Яценюка не была экспромтом, а планировалась заранее.

Об этом заявил директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.

"Еще за несколько минут до того, как депутат Барна из БПП взял свой букет и направился к парламентской трибуне, в зале началось какое-то волнение, и журналисты в ложе прессы оживились примерно в это же время", — отметил он.

"То есть, это не был чистый экспромт или какой-то взрыв эмоций – очевидно, что все готовилось заранее", — подчеркнул Миселюк.

По его мнению, сама выходка депутата Барны и драка, которая после нее произошла, затмила выступление главы правительства.

"Эмоциональный взрыв совершенно перебил взвешенное и тщательно выстроенное выступление Арсения Яценюка", — отметил Андрей Миселюк.

Он считает, что Президент Петр Порошенко должен отреагировать на выходку своего депутат.

"Конечно же, с точки зрения политической ответственности было бы вполне логично, чтобы Президент высказался по данному поводу и дал оценку действиям депутата Барны, который сделал эту безобразную выходку и фактически сорвал отчет главы Кабмина", — резюмировал политолог.