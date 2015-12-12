Байдену не понравилось нападение на Яценюка в Раде

Вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден осудил нападение на украинского премьера Арсения Яценюка во время годового отчета правительства перед депутатами Верховной рады.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает УНИАН.

"Вице-президент осудил произошедшее нападение на премьер-министра Яценюка в Раде и призвал законодателей Украины положить конец усиливающей раскол риторике, препятствующей реформам, которые заслуживает украинский народ ", — сообщила пресс-служба Белого дома.

Напомним, ранее посол Британии о драке в Раде: "цветы и объятия" не помешают их работе.