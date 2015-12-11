Посол Британии о драке в Раде: "цветы и объятия" не помешают их работе

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф прокомментировала стычки в Верховной Раде.

Как написала европолитик в своем Twitter, она надеется, что сегодняшний инцидент с дракой в Раде не повлияет на дальнейшую конструктивную работу парламента.

"Цветы и объятия? Надеюсь, это не будет отвлекать от желаемого прогресса в Верховной Раде на этой неделе", — написала Гоф.

Квіти та обійми? Сподіваюсь, це не відволікатиме від бажаного прогресу у @verkhovna_rada цього тижня — Judith Gough (@JudithGoughFCO) 11 декабря 2015

Напомним, 11 декабря в Раде во время выступления Арсения Яценюка произошла драка. К премьеру подошел депутат от БПП Олег Барна с букетом цветов и ударил им премьера. Потом Барна попытался вынести Яценюка из-за трибуны.

Фракция "Блока Петра Порошенко" исключила Барну из своих рядов.