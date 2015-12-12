Джемилев озвучил большую глупость Путина

Нардеп, уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, разрыв связей России с Турцией является большей глупостью главы страны Владимира Путина.

Об этом он сообщил в интервью "Апострофу".

В то же время издание уточнило, что это произошло после того, как турецкие военные сбили российский бомбардировщик Су-24.

"Россия — это такая страна, которой наплевать на то, что происходит с ее жителями, для нее главное — показать свой имперский апломб. Эти люди никогда не думали о своих рядовых гражданах", — отметили политик.

По его словам, там пропаганда "используется для внутреннего потребления — вот, смотрите, какой я сильный!". "Но самая большая глупость Путина — то, что он перекрыл все связи с Турцией, которая поставляла продукты питания РФ и Крыму", — подчеркнул Джемилев.

"Он поднял снова свой рейтинг на этой турецкой волне. Но во всем мире над этим просто смеются", — цитируют журналисты слова уполномоченного Президента Украины по делам крымскотатарского народа.

Напомним, ранее российский оппозиционер, учредитель фонда "Открытая Россия" и экс-глава ЮКОСа — Михаил Ходорковский — выразил мнение, что революция в его стране неизбежна.