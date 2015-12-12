Джемилев рассказал о результатах блокады Крыма активистами

Нардеп, уполномоченный Президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что товарная и энергетическая блокада активистами оккупированного РФ Крыма принесла несколько результатов.

Об этом он сообщил в интервью "Апострофу".

В то же время народный избранник уточнил, что участникам акции "многого удалось добиться".

"Во-первых, тему Крыма подняли на новый уровень как в самой Украине, так и в мировом сообществе, ведь эту тему начали забывать", — отметил политик.

По его словам, "во-вторых, продемонстрировали, что без Украины у Крыма перспектив нет, и что содержание Крыма будет обходиться России так дорого, что они еще тысячу раз покаются, что заняли полуостров".

"Мы также консолидировали украинское общество, потому что соцопросы говорят о том, не менее 80% украинцев поддерживают эту блокаду", — цитируют журналисты слова уполномоченного Президента по делам крымскотатарского народа.

Напомним, ранее координатор блокады аннексированного украинского Крыма — Ленур Ислямов — заявил, что активисты намерены приступить к новому этапу своей акции. Ознакомиться с его данными можно здесь.