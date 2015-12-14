Завтра Еврокомиссия одобрит отмену виз для украинцев

Еврокомиссия во вторник даст положительные рекомендации об отмене визового режима для Украины и Грузии.

Об этом заявил еврокомиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в понедельник в Брюсселе, сообщает "Укринформ".

"На этой неделе мы получим позитивные отчеты и рекомендации по вопросам визовой либерализации", — сказал политик о докладах Еврокомиссии относительно прогресса выполнения Украиной и Грузией плана действий по визовой либерализации.

В свою очередь, свое убеждение относительно позитивных перспектив отмены виз для украинцев и грузин выразил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус. Он отметил, что страны достигли прогресса в вопросе безвизового диалога.

Напомним, западные СМИ узнали, когда Украина получит безвизовый режим с ЕС.