Боевики открывали огонь на двух направлениях: карта зоны АТО

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики нарушали предусмотренный Минскими соглашениями "режим тишины", открывая огонь на Донецком и Мариупольском направлениях.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации Президента по вопросам спецоперации полковник Андрей Лысенко, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что во время вооруженных провокаций террористы использовали разное оружие.

"На Донецком направлении… в окрестностях Горловки — Зайцево, Майорске и Новгородскому — "режим тишины" нарушался в течение целого дня (13 декабря — ред.)", — отметил военный.

При этом был зафиксирован один обстрел из 82-мм миномета и работа вражеского снайпера. "На западных окраинах Донецка эпицентром боевых действий была Красногоровка", — добавил полковник.

По его данным, там произошла серия обстрелов из 82-мм миномета (было выпущено не менее 30 мин), также враждебные провокации зафиксированы по всей линии фронта от Авдеевки до Марьинки.

"На Мариупольском направлении противник нарушил "режим тишины" только вблизи села Широкино, еще до рассвета оккупанты совершили серию выстрелов из гранатометов", — подчеркнул спикер Администрации Президента по вопросам АТО.

Кроме того, Лысенко сообщил, что в течение минувших суток в результате произошедших на Донбассе боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, однако два бойца получили ранения.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Карта: mediarnbo.org