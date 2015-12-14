Аналитик о ситуации России: если нарушить шаткое равновесие — начнется хаос

14 декабря 2015, 17:28

Если на неделю заблокировать банковские карточки окружения Путина — в России начнется бунт.

Евгений Жеребецкий

Решение руководства НАТО увеличить расходы на оборону приведет к тому, что Германия достаточного количества денег не даст, однако США будут отправлять в Европу свой ограниченный контингент. Россия же сейчас пребывает в состоянии шаткого равновесия, но если его нарушить — в стране начнется хаос.

Об этом политический аналитик, эксперт по проблемам безопасности Евгений Жеребецкий рассказал в комментарии "Главреду".

"Немцы не всегда 2% ВВП вкладывали в оборону, но все равно стабильно выделяли на это значительные суммы. При этом они все время апеллировали к своим союзникам в Европе, чтобы те инвестировали в оборону 2%. И только когда началась война на востоке Украины, поляки начали вслух говорить о том, что немецкая армия представляет угрозу для безопасности Евросоюза, потому что она, как оказалось, была самой слабой. То есть немцы не вкладывали деньги ни в вооружение, ни в обучении армии. Это не шутка — я читал докладную записку одного эксперта при польском парламенте", — подчеркнул военный эксперт.

По его мнению, ничего нового с публикацией призыва генсека НАТО не произошло. "Другое дело, что теперь это сделали европейцы. Существовало такое немецкое правило, что Россия после развала Советского Союза — это потенциальный член европейского сообщества, и всеми силами ее пытались втянуть в западный мир. И при Ельцине, даже на уровне риторики, все выглядело нормально. Но это была просто риторика", — заметил политаналитик.

"В 1994 году, когда россияне провозгласили, что "Севастополь — наш!" (в Крым они тогда еще не "рыпались"), реакция Европы была совершенно нулевой. Так же европейцы реагировали, когда перекрывали газ, когда было дело с Тузлой. Они вели себя очень осторожно, думая, что это постсоветский эксцесс, но, как оказалось, тенденция была совершенно неправильная. И европейцы всегда делали ставку на экономическое сотрудничество с Россией. И РФ затянула всю Европу: голландцы, бельгийцы, поляки, чехи, немцы, французы, итальянцы, испанцы — все отправляли в Россию маслины, яблоки, тюльпаны, "Мерседесы", получая назад денежки", — говорит эксперт по проблемам безопасности.

"Когда дело приобрело драматические тона, и Россия не только аннексировала Крым, но и напала на Донбасс, европейцы оказались перед перспективой получить российские войска у себя на границе. В этом случае надо воевать, а этого они не любят. Одно дело, отправить куда-то свой экспедиционный корпус, чтобы он немножко пострелял, скинул жирок, а другое — воевать с врагом, который не признает никаких правил. Они сильно сдрейфили и поняли, что американцы (которыми они всегда возмущались за то, что те слишком вмешивались в их политику, особенно возмущались французы и немцы) — это "наше все", давайте нам сюда базы. И после таких действий России в Украине враз притихли чехи и поляки, которые до того на митингах заявляли, что на их территории не будет никаких баз", — говорит военный эксперт.

По его мнению, Германия деньги на оборону в полной мере не даст: "Это абсолютно очевидно. Но на уровне риторики — да. На территории европейских стран стали размещать и по 200 американских солдат, что очень символично: если напал на Эстонию, где 50 американских солдат, значит, что напал и на Америку".

Политаналитик считает, что теперь европейцы начнут давать больше денег на оборону и Украина сможет тоже сотрудничать с Альянсом: "У нас, к примеру, есть прекрасные транспортные самолеты, и их НАТО использует в своих операциях на Ближнем Востоке. Почему бы нам не договориться с ними и сообща не начать выпускать тот же Ан-70".

В то же время Жеребецкий заметил: "Россия сейчас — это страна, которая пребывает в состоянии шаткого равновесия. Какие-то чуть более серьезные вещи внутри страны — и там начнется хаос. Ведь у европейцев в руках остаются самые действенные и серьезные рычаги влияния — денежки: все денежки, даже Путинские, лежат там, в Европе. Если на неделю заблокировать их банковские карточки, заблокировать счета, в России начнется бунт".

Напомним, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник в комментарии "Главреду" заявил, что НАТО и Россия могут начать очередную "гонку вооружений".

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Россия НАТО США оборона вооружение Альянс Германия Жеребецкий хаос
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