Аваков рассказал, как плеснул Саакашвили водой в лицо

Министр внутренних дел Арсен Аваков поссорился на Раде реформ с председателем Одесской облгосадминистрации Михеилом Саакашвили, плеснул ему водой в лицо и назвал его популистом.

Об этом Аваков написал на своей странице в Facebook.

"Только что на Раде реформ господин Саакашвили в ответ на мой вопрос к нему — почему он по ОПЗ (Одесский припортовый завод — ред.) общался с русским олигархом с Уралхима... и как это связано с процессом приватизации ОПЗ?.. — потерял над собой контроль".

"Одесский губернатор сорвался в истерику и начал орать на меня: "Никто не имеет права так разговаривать с Михаилом Саакашвили... ты корумпированный министр.., а я честный человек..." — перешел к прямым оскорблениям", — пишет Аваков. При этом добавил: "Я воздержался от того что бы его ударить — плеснул ему в лицо водой".

В свою очередь, нардеп БПП Сергей Лещенко сообщил, что после того, как Саакашвили закончил доклад, министр Аваков высказал претензии, что он выступал не так зажигательно, как на телеэфирах.

"Началась ссора, Аваков обвинил Саакашвили в том, что он сам вор. На что Саакашвили ответил, что у него ничего нет, кроме честного имеми. После чего министр Аваков перешел на крик со словами: "Убирайся из моей страны". Выйдя из равновесия, Аваков бросил стаканом в Саакашвили. Премьер-министр Яценюк обозвал Саакашвили "гастролером" и тоже потребовал "убираться из Украины". На это Саакашвили сказал, что он такой же гражданин, однако, в отличие от Яценюка, не грабил Украину", — написал Лещенко.

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп обвинил Саакашвили в трате на личные нужды миллионов из благотворительного фонда воинов АТО.