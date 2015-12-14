Саакашвили ответил Авакову: потребовал показать видео ссоры на Раде реформ

Председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили требует от пресс-службы администрации Президента обнародовать полную видеозапись инцидента на Раде реформ.

Об этом Саакашвили написал у себя в Facebook.

"Категорически требую от пресс-службы администрации Президента обнародовать полную видеозапись недостойного и провокационного поведения Премьер-министра и министра внутренних дел на сегодняшней раде реформ. Видеозапись велась с трех камер, и украинский народ имеет полное право видеть и знать, кто им управляет. Я отвечаю за каждое мое слово произнесенное там. Настало время, чтобы субъекты, которые довели страну до ручки, отвечали за свои слова и действия", — написал Саакашвили.

Я категорично вимагаю від прес-служби адміністрації Президента оприлюднити повний відеозапис негідної і провокаційної по... Опубліковано Mikheil Saakashvili 14 грудня 2015 р.

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп обвинил Саакашвили в трате на личные нужды миллионов из благотворительного фонда воинов АТО.