Аваков уволил начальника киевской полиции

Вместе с Терещуком освобождены несколько высокопоставленных сотрудников Киевского главка.
Об увольнении начальника полиции Киева Александра Терещука сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Об этом глава МВД написал в Twitter.
"Начальник Киевской полиции генерал Терещук освобожден от должности. Как и несколько высокопоставленных сотрудников Киевского главка", — подчеркнул Аваков.
Начальник Киевской полиции генерал Терещук освобожден от должности. Как и несколько высокопоставленных сотрудников Киевского главка.— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 14 декабря 2015
Напомним, ранее сообщалось, что глава Нацполиции хочет уволить начальника киевского ГУ Терещука.