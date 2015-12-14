Аваков уволил начальника киевской полиции

Об увольнении начальника полиции Киева Александра Терещука сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Об этом глава МВД написал в Twitter.

"Начальник Киевской полиции генерал Терещук освобожден от должности. Как и несколько высокопоставленных сотрудников Киевского главка", — подчеркнул Аваков.

Начальник Киевской полиции генерал Терещук освобожден от должности. Как и несколько высокопоставленных сотрудников Киевского главка. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 14 декабря 2015

Напомним, ранее сообщалось, что глава Нацполиции хочет уволить начальника киевского ГУ Терещука.