Украина и Польша обсудили международный механизм деоккупации Крыма

Президенты Украины и Польши Петр Порошенко и Анджей Дуда обсудили международный механизм деоккупации Крыма.

Об этом говорили президенты двух стран в Киеве, сообщает пресс-секретарь украинского главы государства Святослав Цеголко в соцсети.

Україна і Польща обговорили міжнародний механізм деокупації Криму — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 15 декабря 2015

"Подошло время создать международный механизм для деоккупации и демилитаризации Крыма, недопущения превращения этого украинского полуострова в российскую военную базу", — сказал Порошенко.

Он также отметил, что необходимо остановить позорную политику РФ по преследованию по политическим и идеологическим признакам.

"Надо остановить позорную политику Российской Федерации, репрессивную политику по преследованию по политическим и идеологическим признакам как представителей крымскотатарского народа в Крыму, так и представителей украинской общины, которая подвергается давлению и преследованиям за то, что они являются украинцами", — сказал Президент.

Главы двух государств отметили, что будут развивать сотрудничество в области безопасности и обороны.

Также Польша поддерживает европейские стремления Украины. Польша хочет, чтобы граница между странами не была стеной, а дала возможность свободного передвижения, говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко пообещал подготовить стратегию по возврату Крыма.