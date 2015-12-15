Украина и Польша обсудили международный механизм деоккупации Крыма

Главы двух государств отметили, что будут развивать сотрудничество в области безопасности и обороны.
Президенты Украины и Польши Петр Порошенко и Анджей Дуда обсудили международный механизм деоккупации Крыма.
Об этом говорили президенты двух стран в Киеве, сообщает пресс-секретарь украинского главы государства Святослав Цеголко в соцсети.
Україна і Польща обговорили міжнародний механізм деокупації Криму
— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 15 декабря 2015
"Подошло время создать международный механизм для деоккупации и демилитаризации Крыма, недопущения превращения этого украинского полуострова в российскую военную базу", — сказал Порошенко.
Он также отметил, что необходимо остановить позорную политику РФ по преследованию по политическим и идеологическим признакам.
"Надо остановить позорную политику Российской Федерации, репрессивную политику по преследованию по политическим и идеологическим признакам как представителей крымскотатарского народа в Крыму, так и представителей украинской общины, которая подвергается давлению и преследованиям за то, что они являются украинцами", — сказал Президент.
Главы двух государств отметили, что будут развивать сотрудничество в области безопасности и обороны.
Также Польша поддерживает европейские стремления Украины. Польша хочет, чтобы граница между странами не была стеной, а дала возможность свободного передвижения, говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко пообещал подготовить стратегию по возврату Крыма.