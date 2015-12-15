Порошенко обвинил Россию: ведет в Крыму позорную репрессивную политику

Президент Петр Порошенко заявил, что в аннексированном Крыму и на своей территории Россия ведет позорную репрессивную политику преследований крымских татар и украинцев.

Об этом он сообщил в Киеве на совместной пресс-конференции с главой Польши Анджеем Дудой, пишет УНИАН.

По словам политика, власти российского государства преследуют и подвергают людей давлению только за то, что они являются гражданами Украины.

"Надо прекратить позорную репрессивную политику РФ преследования по политическим и идеологическим признакам как представителей крымскотатарского народа в Крыму, так и представителей украинской общины", — отметил Президент.

Напомним, ранее нардеп, уполномоченный Президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев выразил мнение, что вопрос возвращения Украине аннексированного РФ полуострова будет актуализироваться.