Геращенко рассказала, сколько человек на Донбассе боевики удерживают в плену

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, нардеп Ирина Геращенко заявила, что боевики удерживают в плену 139 человек.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В то же время политик подчеркнула, что террористы шантажируют украинскую сторону захваченными людьми, требуя принятия закона об амнистии.

"Подчеркиваю: тема освобождения заложников будет ключевой на встрече Трехсторонней контактной группы 22 декабря", — отметила народный избранник.

По ее словам, на 21 письмо украинской стороны со списками пропавших без вести и заложников от представителей террористов не был получен никакой ответ. "Вот так эти люди хотят "освобождать" заложников", — добавили Геращенко.

"На сегодняшний день в застенках ОРДО и ОРЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей — ред.) содержится 139 военных и гражданских лиц...", — сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы.

Напомним, ранее советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что власти Российской Федерации используют захваченных в плен террористами украинцев в качестве политических заложников.