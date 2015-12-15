Порошенко о ссоре между Аваковым и Саакашвили: позорный инцидент

Президент Петр Порошенко назвал инцидент, произошедший 14 декабря на заседании Национального совета реформ, позорным.

Об этом говорится на сайте главы украинского государства.

В то же время политик подчеркнул, что "дискуссия на этой площадке часто получается острой и горячей".

"Там сталкиваются разные точки зрения, продуцируются идеи, находятся компромиссы, рождаются реформы", — добавил Порошенко.

При этом, по его словам, "в Нацсовете, как нигде, недопустимы грубая брань и оскорбления, особенно те, у которых есть расистский подтекст, которые затрагивают национальное достоинство человека, ставят под сомнение его украинский патриотизм".

Напомним, 14 декабря на заседании Национального совета реформ произошла ссора между главой МВД Арсеном Аваковым и председателем Одесской ОГА Михеилом Саакашвили. Узнать больше об инциденте можно здесь.