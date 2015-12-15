Джемилев рассказал о "дикой антитурецкой вакханалии" в Крыму

В аннексированном Россией Крыму "власти" обвиняют крымских татар, особенно студентов, которые обучались в Турции, в том, что они "находятся под влиянием разведки" страны.

Об этом нардеп, уполномоченный Президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сообщил на ежегодной встрече Меджлиса с главами дипмиссий в Украине, пишет УНИАН.

По его словам, после инцидента с нарушением российским самолетом воздушного пространства государства на полуострове началась "дикая антитурецкая вакханалия".

"В Крыму десятки семей турок, в том числе находящихся в браке с крымскими татарами, подвергаются депортации. Все бизнесмены, имеющие деловые отношения с турецкими фирмами, находятся на грани разорения", — отметил политик.

Напомним, ранее Мустафа Джемилев заявил, что в аннексированном Россией Крыму установился режим, который является хуже советского тоталитарного. Ознакомиться с мнением политика можно здесь.