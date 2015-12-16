Дуда в Киеве: стратегический партнер или прагматичный друг

16 декабря 2015, 17:21

Польша готова защищать наши интересы, но также и требовать достижения задекларированных целей. 

Петр Порошенко и Анджей Дуда

Первый официальный визит Анджея Дуды в Украину подтвердил, что Польша остается адвокатом Украины в ЕС, но станет более прагматичной.

Польский президент прилетел в Киев лишь спустя четыре месяца после своей инаугурации, хотя заявил о подготовке визита практически сразу после вступления в должность. Подобную неспешность можно объяснить занятостью внутренними делами. За это время его партия "Право и справедливость" успела победить на парламентских выборах и самостоятельно сформировать Совет министров, ставший первым правительством большинства в посткоммунистической истории страны. Говорить о снижении интереса в Варшаве к украинской теме не приходится, скорее наоборот — Польша как непосредственный сосед более других заинтересована в мирном разрешении ситуации на Донбассе и в том, чтобы Киев выстоял под натиском Кремля. Вопрос безопасности остается ключевым, и утверждение экс-президента Бронислава Коморовского о том, что не будет свободной Польши без свободной Украины, по-прежнему актуально. Да и с благополучной в экономическом плане страной соседствовать куда приятнее.

Стоит отметить, что одним из первых заявлений Дуды в статусе президента стало предложение о необходимости расширить "нормандский формат" переговоров по урегулированию на Донбассе за счет включения в него стран-соседей Украины, в том числе Польши. Правда, Петр Порошенко выступил против. В ходе своего визита в Киев Дуда уже не настаивал на своей инициативе, но отметил готовность поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии и приверженность полной реализации Минских договоренностей. В Польше не сомневаются в необходимости пролонгации экономических санкций против России и оказании помощи Киеву в сфере укрепления безопасности. Обещание Дуды обеспечить Украине место за столом на летнем саммите НАТО в Варшаве было дано отнюдь не ради красного словца. Представители восточного фланга Альянса в отличие от партнеров более реалистичны в оценках возможностей Кремля по экспорту "гибридной войны".

Заинтересован западный сосед и в успешном реформировании Украины. Польша готова помочь не только обучением наших специалистов, но и свои кадры прислать в качестве советников. Как минимум для консультаций по децентрализации, которая проводится по польской модели. Правда, будет ли реформа в ближайшее время закреплена внесением изменений в Конституцию, вряд ли кто-то возьмется прогнозировать. Ситуация в парламентской коалиции не располагает к оптимизму. О приглашении польских реформаторов в состав Кабмина пока не заявляли. То ли украинская сторона не просила, то ли успехи "грузинского десанта" по разрушению многоуровневых теневых схем не слишком впечатляют поляков. Хотя Лешека Бальцеровича в нашей стране часто приводят в качестве примера, реализовать его совет  — провести реформы быстро и по всем фронтам — не торопятся. И, разумеется, Дуда был в тренде нынешнего сезона, призвав украинское руководство энергичнее бороться с коррупцией, от которой страдают в частности и  польские бизнесмены.

Особое внимание в ходе визита Дуда уделили вопросу энергетической безопасности. Варшава солидарна с Киевом в негативной оценке планов Кремля построить газопровод в обход Украины. "Северный поток-2", который должен пройти по дну Балтийского моря, Дуда назвал политическим проектом и пообещал противостоять его реализации. В случае его воплощения миллиардные потери от исключения  из транзитных поставок газа понесет не только Украина, но и Словакия. Против мечты "Газпрома" уже выступили десяток восточноевропейских стран, заявивших, что проект  противоречит интересам ЕС. И на саммите Евросоюза на текущей неделе вопрос поставят ребром. В свою очередь российский газовый монополист отказываться от своих планов пока не спешит, обещая ввести газопровод в эксплуатацию в конце 2019 года. После окончательной заморозки "Турецкого потока" Кремль будет педалировать северное направление с особым рвением. Решение ЕС по "Северному потоку-2" — один из главных тестов для лидеров Евросоюза на готовность оставаться на стороне Украины.

Не мог обойти польский президент и чувствительную для взаимоотношений двух стран историческую тематику. В Польше негативно восприняли апрельский закон о признании ОУН-УПА борцами за независимость Украины, и Дуда подчеркнул необходимость опираться на историческую правду, пусть и болезненную. Но также отметил, что откровенный диалог по вопросам совместной истории не должен бросать тень на нынешние отношения между странами. Формула "Прощаем и просим прощения" остается единственно правильным рецептом для заживления ран прошлого.

Анджей Дуда в ходе своего визита в Киев подтвердил, что Польша по-прежнему остается не только стратегическим партнером Украины, но и другом. Другом, который готов защищать ее интересы, но также и требовать достижения задекларированных ею целей. И степень его активности в значительной мере будут определять успехи Киева в выполнении плана евроинтеграции.

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Киев Россия Европа статья авторская статья Гейчук визит Дуда Северный поток Наталия Гечук
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