Колесников внес залог за адвоката Лукаш в 2,5 миллиона

Колесников и Иващенко не знакомы, а о внесении залога просила сама Лукаш.
За адвоката экс-министра юстиции Елены Лукаш Юрия Иващенко бывший вице-премьер времен Виктора Януковича — Борис Колесников внес залог в размере 2,5 миллиона гривен.
Об этом Лукаш сообщила в среду на своей странице в Facebook.
"Сегодня Борис Колесников внес залог за моего Друга и Защитника Юрия Иващенко. Я выражаю ему самую глубокую признательность за это. Спасибо!", — пишет Лукаш.
Экс-министр говорит, что Колесников и Иващенко не знакомы, а о внесении залога просила она сама.
Сегодня Борис Колесников внес залог за моего Друга и Защитника Юрия Иващенко. Я выражаю ему самую глубокую признательнос...Опубліковано Еленою Лукаш 16 грудня 2015 р.
Напомним, ранее сообщалось, что защита Лукаш обжаловала ее арест.