Колесников внес залог за адвоката Лукаш в 2,5 миллиона

За адвоката экс-министра юстиции Елены Лукаш Юрия Иващенко бывший вице-премьер времен Виктора Януковича — Борис Колесников внес залог в размере 2,5 миллиона гривен.

Об этом Лукаш сообщила в среду на своей странице в Facebook.

"Сегодня Борис Колесников внес залог за моего Друга и Защитника Юрия Иващенко. Я выражаю ему самую глубокую признательность за это. Спасибо!", — пишет Лукаш.

Экс-министр говорит, что Колесников и Иващенко не знакомы, а о внесении залога просила она сама.

Сегодня Борис Колесников внес залог за моего Друга и Защитника Юрия Иващенко. Я выражаю ему самую глубокую признательнос... Опубліковано Еленою Лукаш 16 грудня 2015 р.

Напомним, ранее сообщалось, что защита Лукаш обжаловала ее арест.