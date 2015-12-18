В Кремле "почувствовали разницу" и переиграли слова Путина: наших "специалистов" нет на Донбассе

В Кремле решили подкорректировать высказывания президента России Владимира Путина о "присутствии на Донбассе российских специалистов в военной сфере".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Путина о присутствии российских войск в Украине неправильно поняли, сообщает Интерфакс.

По словам Пескова, слова Путина следует понимать так, что Россия не направляла военных специалистов в Украину, на юго-восток этой страны ехали добровольцы.

"Там война шла. Люди ехали туда воевать. Стреляли, участвовали в боевых действиях. Это и есть военная сфера", — заявил он.

Песков посоветовал еще раз ознакомиться с комментариями Владимира Путина, в которых тот "неоднократно говорил о наших согражданах, гражданах России, о гражданах других стран СНГ, которые самостоятельно отправляются" в Украину.

"Кто-то не имеет определенной сферы занятий, кто-то использует отпуск, кто-то берет отпуск за свой счет. Такие люди действительно есть, они отправляются туда. Это те люди, которые выразили в свое время свою солидарность с Донбассом, которые посчитали неприемлемым мириться (с тем), как вооруженные силы Украины стали уничтожать населенные пункты на юго-востоке Украины", - сказал Песков, имея в виду войну в Донбассе.

Напомним, 17 декабря в ходе традиционной пресс-конференции Путин фактически признал присутствие в Донбассе российских специалистов в военной сфере.

"Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются решением определенных вопросов в военной сфере. Но это не значит, что там присутствуют регулярные войска. Почувствуйте разницу", — заявил он.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Путин впервые признал наличие российских военных в Донбассе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также считает, что Путин подтвердил заявления Североатлантического альянса о военном присутствии РФ на востоке Украины.

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