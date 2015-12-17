Порошенко и Столтенберг: Путин признал присутствие российских войск на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявили, что сегодня президент РФ Владимир Путин впервые публично подтвердил наличие российских войск на временно оккупированных территориях Донбасса

Об этом они заявили в Брюсселе на пресс-конференции, пишет УНИАН.

"Сегодня президент РФ впервые публично подтвердил наличие войск РФ на оккупированном востоке", — отметил Порошенко, добавив, что проинформировал Столтенберга о численности российской группировки оккупационных войск на Донбассе".

В свою очередь Столтенберг заявил, что подтверждение Путиным военного присутствия в Украине еще раз подчеркивает особую ответственность Москвы за выполнение Минских договоренностей.

"Есть много источников, которые свидетельствуют о том, что есть военное присутствие России в Украине. Но сегодня это также подтвердил президент Путин. То, что он сказал сегодня, практически, то же, о чем мы говорим уже давно. Он сказал, что русский персонал есть на востоке Украине, и что они ведут военную деятельность. Их, конечно, мы называем солдатами. Это еще раз подчеркивает особую ответственность России, когда речь идет о полном выполнении Минских договоренностей", — заявил генсек НАТО.

Столтенберг подчеркнул необходимость отвода тяжелого вооружения, всех подразделений и гарантий выполнения режима прекращения огня.

"Полное выполнение Минских договоренностей является единственным путем мирных переговоров для поиска решения кризиса в Украине", — сказал он.

Генсек Альянса еще раз подчеркнул, что "НАТО продолжает поддерживать Украину, как политически, так и практически.

Мы решительно поддерживаем выполнение Минских договоренностей. За последние месяцы был достигнут некоторый прогресс, но сейчас мы видим ряд нарушений режима прекращения огня, и есть риск возобновления насилия. Украина еще не имеет полного контроля над своими границами, Россия все еще не вывела свои подразделения и оборудование. Незаконные вооруженные группировки еще не разоружены. Жизненно важно, что все стороны выполняют свои обязательства, а Россия несёт особую ответственность", — подчеркнул Столтенберг.

Напомним, сегодня, 17 декабря, на пресс-конференции Путин признал, что Россия отправила на восток Украины людей для "решения определенных вопросов, в частности в военной сфере".

"Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются там решением определенных вопросов, в частности в военной сфере, но это не означает, что там присутствуют регулярные российские войска. Почувствуйте разницу", — сказал Путин.

фото: telegraf.com.ua