В штабе АТО рассказали, как боевики провоцировали силовиков

В пятницу, 18 декабря, в зоне АТО на Донбассе боевики нарушали предусмотренный Минскими соглашениями "режим тишины", совершив против силовиков почти 20 вооруженных провокаций.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что террористы обстреливали позиции украинских военнослужащих из разного оружия.

"В полдень неподалеку от оккупированной Горловки враг прицельно из зенитных установок и вооружения боевых машин пехоты обстрелял силы АТО в районе Новгородского", — отметили силовики.

По их данным, террористы также использовали гранатометы, крупнокалиберные пулемет, стрелковое оружие (работал снайпер). "На этом участке линии разграничения сторон из крупнокалиберных пулеметов бандиты били по поселку Зайцево", — добавили в штабе.

Кроме того, сложной остается ситуация и под Донецком. "Там бандиты из гранатометов и стрелкового оружия вели прицельный огонь по нашим позициям в районе Красногоровки, из зенитных установок стреляли по Марьинке, неприцельно били по Пескам".

На Луганщине боевики дважды обстреляли украинских воинов из минометов, калибр которых составлял 82 мм. Было неспокойно и в расположенном недалеко от города Мариуполь селе Широкино.

"По нашим позициям боевики вели интенсивный прицельный обстрел из стрелкового оружия. Чтобы подавить огневые точки противника, подразделения сил АТО вынуждены были из штатного стрелкового вооружения открыть ответный огонь", — подчеркнули в штабе.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке украинского государства может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Видео: Військове телебачення України