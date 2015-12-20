"Гоблин" на заклание: у Авакова рассказали, зачем ФСБ может ликвидировать Аксенова

В Москве готовятся отстранить от должности нелегитимного "главу" оккупированного Россией Крыма Сергея Аксенова.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в своем Facebook.

По его данныма, не исключен арест Аксенова российскими спецслужбами, а принципиальное решение об его устранении руководство России уже приняло и сейчас в Кремле ждут удобного момента для его реализации.

"По оперативной информации, продолжает разворачиваться и усиливаться конфликт между официальным Кремлем и их временной, оккупационной "властью" Крыма", — заявил он.

Он добавил, что Аксенов (кличка "Гоблин") не смог справиться с ростом антироссийских настроений и массового недовольства местных жителей ситуацией, сложившейся за последние полтора года после армии аннексии Крыма Россией, а также в его коррумпированности.

"Практически весь спектр экономики и предпринимательства, включая так называемые "государственные", украденные в Украины предприятия платят ему мзду. Бесплатным в Крыму остается разве что воздух, потому что море тоже давно стало коммерческим товаром. При этом, источники сообщают, что Гоблин заносит на верх своим московским хозяевам значительно меньше, чем ворует", — написал он.

В Москве решили поставить Аксенова на место, активизировали документирование его деятельности и завербована значительную часть его окружения, которое выдает ФСБ нужную информацию, сообщил Шкиряк.

Он предположил, что в Кремле готовят два основных и один запасной варианты смещения Аксенова. Его либо показательно арестуют за коррупцию, либо заставят уйти "по-хорошему".

"Есть и третий вариант — физическое уничтожение. Нет человека — нет проблемы. Это давний проверенный способ работы КГБ-ФСБ. Спецслужбы РФ могут готовить убийство Аксенова, чтобы потом обвинить в этом преступлении крымских татар или украинских патриотов. Это еще больше развяжет им руки и они окончательно погрузят Крым во тьму политических расправ, садизма и фашистской диктатуры", — добавил Шкиряк.

У Москві готуються до нових зачисток своіх "вірних васалів". Наближчим часом, маріонетку Кремля Аксьонова можуть усунути... Опубліковано Зоряном Шкиряком 20 грудня 2015 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в правительстве России засомневались в профессионализме работы властей оккупированного Крыма.