Визит Порошенко в Израиль: президенты призвали Россию немедленно уйти из Крыма

Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Израиль и провел встречу с президентом Реувен Ривлин. В ходе проведенных переговоров стороны отметили необходимость полного выполнения Минских договоренностей, кроме того лидеры своих государств заявили о необходимости срочной деоккупации Россией Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства по итогам его встречи президентов.

"Порошенко отдельно проинформировал президента Израиля об угрожающем развитии ситуации на Донбассе.

Оба собеседника подтвердили необходимость полного выполнения Минских договоренностей, а также выступили за немедленную деоккупацию Крыма и восстановление украинского суверенитета на полуострове", — говорится в сообщении.

Порошенко отметил, что Украина и Израиль в настоящее время сталкиваются с серьезными проблемами и наиболее важная из них — как защитить свою страну от внешней угрозы.

"Я приехал как президент страны, которая ежедневно борется за свою независимость, суверенитет и территориальную целостность", — подчеркнул Порошенко и выразил восхищение патриотизмом и храбростью израильтян, которые ежедневно стоят на страже своего суверенитета.

В свою очередь Ривлин поблагодарил украинский народ за большой вклад выходцев из Украины в развитие Израиля.

Кроме того, Порошенко выразил надежду, что количество израильских инвестиций в украинскую экономику значительно вырастет, и заверил президента Израиля в готовности Украины помочь израильским компаниям, которые хотят выйти на рынок страны.

Напомним, 22 декабря Порошенко прибыл с рабочим визитом в Израиль, во время которого должны также планируется встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и спикером Кнессета (парламента) Юлием Эдельштейном.

Кроме того, Порошенко встретится с представителями деловых кругов Израиля, выходцами из Украины и волонтерами.

Во время визита запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Фото: president.gov.ua