Визит Порошенко в Израиль: президенты призвали Россию немедленно уйти из Крыма

В ходе проведенных переговоров стороны отметили необходимость полного выполнения Минских договоренностей.
Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства по итогам его встречи президентов.
"Порошенко отдельно проинформировал президента Израиля об угрожающем развитии ситуации на Донбассе.
Оба собеседника подтвердили необходимость полного выполнения Минских договоренностей, а также выступили за немедленную деоккупацию Крыма и восстановление украинского суверенитета на полуострове", — говорится в сообщении.
Порошенко отметил, что Украина и Израиль в настоящее время сталкиваются с серьезными проблемами и наиболее важная из них — как защитить свою страну от внешней угрозы.
"Я приехал как президент страны, которая ежедневно борется за свою независимость, суверенитет и территориальную целостность", — подчеркнул Порошенко и выразил восхищение патриотизмом и храбростью израильтян, которые ежедневно стоят на страже своего суверенитета.
В свою очередь Ривлин поблагодарил украинский народ за большой вклад выходцев из Украины в развитие Израиля.
Кроме того, Порошенко выразил надежду, что количество израильских инвестиций в украинскую экономику значительно вырастет, и заверил президента Израиля в готовности Украины помочь израильским компаниям, которые хотят выйти на рынок страны.
Напомним, 22 декабря Порошенко прибыл с рабочим визитом в Израиль, во время которого должны также планируется встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и спикером Кнессета (парламента) Юлием Эдельштейном.
Кроме того, Порошенко встретится с представителями деловых кругов Израиля, выходцами из Украины и волонтерами.
Во время визита запланировано подписание ряда двусторонних документов.
Фото: president.gov.ua