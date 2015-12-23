Дипломат рассказал, чем вызвана "ядерная" риторика Москвы

Угрозы российского руководства применить ядерное оружие вызваны нехваткой денег и обычных вооружений, однако речь о третьей мировой войне пока не идет.

Об этом дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко рассказал на чате в "Главреде".

"Летом этого года "Майдан иностранных дел" обнародовал исследование об обострении российско-американского противостояния в сфере ядерных вооружений в контексте войны между Украиной и Россией. Там подробно рассматривается ситуация с позиции РФ и вероятности применения ядерного оружия", — говорит эксперт.

"Если кратко, Россия постоянно совершенствует свое ядерное оружие и возможности его применения. То же делают США. От этого свет не становится безопаснее. Вместе с тем, применение тактического ядерного оружия в Украине со стороны РФ или применение тактического ядерного оружия на европейском военном театре, мы действительно считаем психологической игрой руководства РФ, у которого просто не хватает финансовых и экономических аргументов или аргументов в виде обычных вооружений", — подчеркнул дипломат.

Говоря об угрозе третьей мировой или какого-то иного глобального конфликта, Богдан Яременко заметил, что реалиями дня сегодняшнего является эскалация противостояния ценностей: "Условно — демократия и либерализм против тоталитаризма и традиционализма. Это противостояние происходит как между государствами, так и в рамках многих стран и народов, и охватывает практически всю нашу планету от Кореи до Латинской Америки".

"Также фактом нашей жизни является попытка РФ добиться пересмотра мироустройства, образованного после Второй мировой войны. Другим фактором, порождающим эскалацию, является обострение борьбы слаборазвитых экономических держав, как Россия или Китай, за доступ к сырьевым ресурсам. Ситуация действительно угрожающая. Однако о третьей мировой войне или глобальный вооруженный конфликт я бы не говорил. Значительно большую угрозу для нас сегодня составляют внутренние конфликты в рамках российского общества и не менее острый — в рамках украинского общества", — подчеркнул руководитель Фонда "Майдан иностранных дел".

Напомним, ранее дипломат объяснил, почему Кремль не избавится от имперской психологии.

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