"Перемирие" от боевиков: 51 раз открывали огонь по украинским позициям

За прошедшие сутки в зоне проведения АТО на Донбассе боевики 51 раз открывали огонь по украинским позициям.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО Facebook.

Так, по данным штаба, с 18.00, 23 декабря, до полуночи трижды из стрелкового оружия бандиты обстреливали наши позиции возле Зайцево, из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — возле Лозового.

"Неприцельный огонь из стрелкового оружия и гранатометов бандиты вели в сторону наших защитников в районе Опытного, южнее Авдеевки, недалеко от Донецкого аэропорта.

Также они обстреливали наших защитников севернее Горловки — возле Майорска, Новгородского, Зайцево и Лозового", — говорится в сообщении.

По данным штаба АТО, с начала этих суток зафиксировано 5 случаев нарушения террористами режима полной тишины.

Из автоматических станковых гранатометов они обстреляли одно из подразделений сил АТО возле Зайцево, крупнокалиберных пулеметов – вблизи Троицкого, из стрелкового оружия вели огонь в направлении наших позиций под Новгородским и Майорском.

Ситуация на Луганщине и Мариупольском направлении остается без изменений. На протяжении ночи там было относительно тихо.

Напомним, ранее военный эксперт, народный депутат Дмитрий Тымчук сообщал, что террористы воспользовались тем, что силы АТО соблюдают условия Минских соглашений и захватили поселки под Мариуполем.