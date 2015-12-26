Астролог рассказал, какая страна возникнет в Азии после распада России

Спустя 30 лет Российская Федерация может распасться на несколько частей, восточная из которых может стать лидирующим государством в Азии.

Об этом астролог Влад Росс рассказал на чате в "Главреде".

По его словам, распад России возможен, когда Плутон выйдет из знака Водолея и войдет в Рыбы, это 2043-2045 годы. "После этого главенствующей страной в Азии станет так называемая Сибирь с центром в Новосибирске, и возродится в новом обличье религия славян огнепоклонников, которая каким-то образом соединится с религией пустоты Дао", — говорит астролог.

"Придет новый мессия, как Иисус Христос и Магомет, после чего настанет "золотой век" и возвеличивание этой территории. Возможно, столицей станет Новосибирск. Слово "новое", "новый город" всегда возвеличивали. Поскольку это Водолейская территория, а для Водолея слово "новый" и "современный" — это священно. Христианство уйдет в подполье, вторят мне великие пророки ХХ века — Ванга и Эдгар Кейси", — подчеркнул Влад Росс.

Напомним, ранее астролог предсказал России распад на три части, при этом он не исключил, что Европейская часть российского государства может даже примкнуть к Украине.

фото: pavel-shipilin.livejournal.com