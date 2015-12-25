У Порошенко заявили, что боевики разрешили Красному Кресту искать пропавших без вести на Донбассе

К поискам пропавших без вести на оккупированных территориях Донбасса боевики допустят представителей Красного Креста. Соответствующих договоренностей удалось достичь в Минске на переговорах трехсторонней группы.

Об этом сообщила уполномоченный Президента Петра Порошенко по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Ирина Геращенко в интервью "5 канала".

"Мы передали список 762 украинцев, которые считаются пропавшими без вести международному Красному Кресту... После того, как передали Красному Кресту, впервые услышали в Минске, что другая сторона якобы начала работу над этим списком. И вроде она владеет информацией о судьбе 63 человек из этого списка. Красный Крест действительно будет привлечен к этой поисковой работе", — рассказала Геращенко.

Ранее нардеп Ирина Геращенко отмечала, что террористы на Минских переговорах продолжают шантажировать украинскою сторону и требовать амнистии преступников. Гнетущее впечатление.