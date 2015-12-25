Порошенко не принял отставку замминистра обороны

Президент Украины Петр Порошенко отказался принимать отставку заместителя министра обороны Юрия Гусева.

Об этом сообщил сам чиновник, передает ТСН.

"Президент, как верховный главнокомандующий, не принял мою отставку", — сказал заместитель Степана Полторака, добавив, что будет работать "на должности с новыми силами".

Отмечается, что Гусев подал заявление об отставке еще в конце ноября. Причиной своего увольнения он назвал информационные атаки против него и Офиса реформ Минобороны.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко подписал указ, которым повысил в звании начальника Генштаба — главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Виктора Муженко и министра обороны генерал-полковника Степана Полторака.