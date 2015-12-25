Порошенко не принял отставку замминистра обороны

Гусев подал заявление об отставке со своего поста еще в конце ноября.
Президент Украины Петр Порошенко отказался принимать отставку заместителя министра обороны Юрия Гусева.
Об этом сообщил сам чиновник, передает ТСН.
"Президент, как верховный главнокомандующий, не принял мою отставку", — сказал заместитель Степана Полторака, добавив, что будет работать "на должности с новыми силами".
Отмечается, что Гусев подал заявление об отставке еще в конце ноября. Причиной своего увольнения он назвал информационные атаки против него и Офиса реформ Минобороны.
Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко подписал указ, которым повысил в звании начальника Генштаба — главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Виктора Муженко и министра обороны генерал-полковника Степана Полторака.