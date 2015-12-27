В Меджлисе не исключают, что Крым вернется в Украину уже в 2016 году

Аненексированный россией Крым может вернуться в состав Украины на разных условиях уже в 2016 год, а Донбасс каким-то образом заморозится.

Такое мнение высказал один из организаторов блокады оккупированного полуострова Ленур Ислямов"Одесскому кризисному медиа центру".

"Крым будут нам предлагать вернуть в разных вариантах — например, без Севастополя. Будут договариваться о нахождении какого-то флота, о совместном управлении. Если нефть будет долларов 20 месяца три, то мы это увидим уже в марте-апреле", — отметил он.

Активист также не исключает отстранения президента Владимира Путина от власти и даже войны РФ с Турцией.

"Естественно, война это все ускорит. Мы должны быть готовы. Мы видим, какую они технику нагнали. Украинцы должны все подняться и сражаться за свою землю, только так мы сможем сделать эту страну державой. Сейчас мы в чем-то недодержава, у нас забрали часть территории", — сказал он.

Ислямов также считает, что в Украине также будут изменения. В частности, он не исключил отставки правительства и замораживания конфликта на Донбассе, где боевики продолжают провокации.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что в аннексированном Крыму и на своей территории Россия ведет позорную репрессивную политику преследований крымских татар и украинцев.