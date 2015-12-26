У Порошенко назвали "горячую точку" Донбасса: карта зоны АТО

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики нарушали предусмотренный Минскими соглашениями "режим тишины", обстреливая позиции украинских силовиков из разного оружия.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации Президента по вопросам спецоперации полковник Андрей Лысенко, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что активность террористов возросла вблизи донецкого аэропорта.

"Половина всех обстрелов украинских позиций на Донецком направлении приходится именно на его окраины", — отметил военнослужащий.

Там бандиты активно применяют стрелковое оружие, гранатометы. "Вблизи Опытного и Песок вчера (25 декабря — ред.) отработали вражеские снайперы, а с наступлением темноты наемники обстреляли наши рубежи обороны из 82 и 120-мм минометов", — добавил полковник.

Кроме того, на Донецком направлении сохраняется неспокойная обстановка вблизи Луганского. "За прошедшие сутки боевики осуществляли вооруженные провокации с использованием стрелкового оружия и гранатометов", — подчеркнул Лысенко.

Также дважды позиции сил АТО были обстреляны из противотанковых ракетных комплексов, там же была зафиксирована работа вражеского снайпера. Между тем к западу от Углегорского водохранилища, в северных районах Горловки, враг также совершил серию провокаций.

"Так, в Зайцево противник больше десяти раз провоцировал украинских военных на открытие огня. При этом применял стрелковое оружие и гранатометы. К тому же, наши рубежи обороны в том районе были дважды обстреляны из 82-мм минометов", — сказал он.

Неспокойно было и в пригороде Горловки — в Майорске, где враг трижды обстрелял позиции силовиков, а к западу от города напряженной обстановка оставалась в районе Новгородского: в течение суток боевики использовали стрелковое оружие, работал снайпер.

"Одна вражеская провокация с использованием крупнокалиберных пулеметов произошла вблизи Троицкого. Также возле села Каменка, что находится на участке автодороги Константиновка — Донецк, позиции сил АТО были обстреляны из стрелкового оружия", — сообщил военнослужащий.

На Мариупольском направлении террористы проявляли активность вблизи Широкино и Марьинки. "За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, три — получили ранения", — заявил спикер Администрации Президента.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Карта: mediarnbo.org