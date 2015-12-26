Суд над Корбаном: защита требует отложить рассмотрение дела

В субботу, 26 декабря, адвокаты лидера партии УКРОП Геннадия Корбана требуют от суда отложить рассмотрения дела из-за состояния здоровья их подзащитного.

Об этом пишет ТСН.

В то же время юрист политика Оксана Томчук отметила, что медицинское обследование активиста не завершено, и ему требуется стационарное лечение, поскольку в пятницу он перенес операцию на сердце.

"Адвокат также подчеркнула, что, по решению врачей, ее подзащитного нельзя было транспортировать в зал суда", — отметили журналисты.

По их данным, другой защитник лидера УКРОПа — Алексей Шевчук — обратился с ходатайством об обеспечении неотложного медицинского реагирования, а также просит доставить Корбана обратно в институт сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова.

Напомним, ранее сообщалось, что Днепровский районный суд Киева рассматривает ходатайство прокуратуры относительно изменения меры пресечения Геннадию Корбану с домашнего ареста на содержание под стражей, политик в нем принимает участие.

Видео: ТСН