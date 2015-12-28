Российский журналист: большая война на Донбассе Путину не нужна

Бабченко заявил, что Кремль пока что похоронил проект большой "Новороссии".
Российский военный журналист Аркадий Бабченко считает, что Кремль пока похоронил проект "Новороссия", потому что президенту РФ Владимиру Путину сейчас не нужна большая война на Донбассе.
Такое мнение он выразил в интервью "Апострофу".
"Мне кажется, что Кремль пока что похоронил проект большой "Новороссии". Большая война на территории Украины Путину, по моему мнению, пока не нужна. А с учетом того, что без поддержки Москвы успешное масштабное наступление со стороны вооруженных группировок невозможно, его в ближайшее время и не будет", — считает военный журналист.
"Поэтому я думаю, что война на Донбассе будет протекать по текущему сценарию: затишье-затишье-затишье, потом какая-то подлянка, а затем — опять перемирие. Варианты большого наступления без помощи России мне кажутся маловероятными", — отмечает Бабченко.
Напомним, ранее Бабченко отмечал, что возникший на Донбассе конфликт можно решить только силовым путем, а развитие событий на Донбассе будет протекать не по Приднестровскому сценарию, а по чеченскому.