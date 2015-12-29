Гройсман подписал закон о госбюджете-2016

Закон направлен на подпись Президенту Украины Петру Порошенко.
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман подписал закон о государственном бюджете на 2016 год.
Об этом говорится в сообщении на сайте ВР.
Отмечается, что закон направлен на подпись Президенту Украины Петру Порошенко.
Закон направлен на подпись Президенту (29.12.2015)", — говорится на сайте Верховной Рады.
Сьогодні я підписав закон про державний бюджет України на наступний рік. В новий рік країна повинна увійти з бюджетом. І...Опубліковано Volodymyr Groysman 29 грудня 2015 р.
Напомним, как ранее писал "Главред", в главной смете страны на 2016 год предусмотрено увеличение расходов на оборону и найдены средства на борьбу с коррупцией.